الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية يهنئ محافظ جنوب سيناء لحصوله على جائزة "رجل العام الذهبية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية برئاسة الدكتور مدحت الحادق رئيس الجامعة، ووفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، في إطار توطيد العلاقات بين الجامعة والمحافظة.

 

وهنأ وفد الجامعة محافظ جنوب سيناء على حصوله على درجة الدكتوراه في (فلسفة الاستراتيجية القومية) والتي حملت الرسالة عنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"، كما هنأ الوفد أيضا محافظ جنوب سيناء على حصوله على الجائزة الذهبية افاسو جائزة رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وكذا حصول مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.

 

كما هنأوه أيضا لمنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة.

محافظ جنوب سيناء يرحب بالوفد

ومن جانبه، رحب محافظ جنوب سيناء بالوفد، معربا عن سعادته بالزيارة متمنيا التعاون في المجالات المشتركة بين الجامعة والمحافظة، وأشار المحافظ خلال اللقاء لأهمية دور الجامعات في بناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

 

وفي ختام اللقاء الذي حضره اللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.

جامعة جامعة شرق بورسعيد بورسعيد سيناء جنوب سيناء

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