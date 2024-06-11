الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمجد الشوا: الاحتلال يتهرب باستمرار من القرارات الدولية بوقف الحرب فى غزة

جريدة الدستور

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب باستمرار من القرارات الدولية التي تشير إلى وقف الحرب بغزة.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: "نحن أمام أحداث غير مسبوقة في العالم بأكمله، ويمكن القول أن الكيان الصهيوني سوف يستمر في تنفيذ جرائمه مادام الدعم الأمريكي مستمر".

إنصاف الضحايا 

وأضاف في حديثه، أنه يجب إنصاف الضحايا والمصابين في غزة، ويجب تحقيق العدالة لهم قدر المستطاع.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 37164 شهيدًا و85834 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش انصاف الضحايا بغزة

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