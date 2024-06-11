الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشيخ خالد الجندي يوضح 4 مغانم في يوم عرفة (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المسلمين يعيشون فى أيام مغفرة وجود وكرم، حيث بدأ العد التنازلي لخير يوم تطلع فيه الشمس، وهو يوم عرفة الذي جعله الله رحمة وبركة وفضلا.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على شاشة "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، أن الله تبارك وتعالى يفتح أبواب المغفرة على العباد جميعا، لافتا إلى أن يوم عرفة به 4 جوائز، أولها مغفرة الذنوب عامين كاملين من العام الماضي حتى العام المقبل.

ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن صوم يوم عرفة احتسبه عند الله عز وجل أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، موضحا أنه عندما يقول الرسول ذلك فهو لا يمضي لك على بياض أن تعصي الله كيفما تريد، ولذا فإن العلماء على الأرجح يقولون إن هذه الذنوب التى يتم تكفيرها هى الصغائر وليست الكبائر، أما الأخيرة فهى تحتاج إلى توبة خاصة، فمن وقع في ذنب من الكبائر عليه أن يتوب منها توبة خاصة.

الشيخ خالد الجندي يوم عرفة عرفه لعلهم يفقهون دي ام سي

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