"القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية خاصة لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

قدمت قناة القاهرة الإخبارية، تغطية خاصة المؤتمر الدولي للاستجابة الانسانية الطارئة في غزة والتي أقيمت بالبحر الميت في الأردن بحضور عدد من رؤساء وملوك دول العالم، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمملكة الأردنية الشقيقة على الدعوة لاستضافة المؤتمر المهم "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، وأعرب عن التقدير للعاهل الأردني وسكرتير الأمم المتحدة، على جهودهما في إنهاء الحرب، وجميع الدول التي استجابت للدعوة لحضور المؤتمر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من القيام بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بالعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720 وتشريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، أن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة محاطون بالقتل والترويع، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتحمل مسئوليته الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل تستخدم سلاح التجويع وجعل القطاع غير قابل للحياة دون احترام المواثيق الدولية.

هذا وأكد السيسي أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من خطورة هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتداعياتها.

فيما أكد الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، أن دعم قطاع غزة يجب أن يكون مباشرًا وسريعًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف "خريستودوليدس"، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قبرص ساعدت في عملية إيصال المساعدات الإنساني لقطاع غزة.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويجب علينا التأكد من تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأصدقاء والأشقاء إلى دعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة إلى "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وقال خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لوقف ما يتعرض له شعبنا في غزة منذ ثمانية أشهر من إبادة جماعية، وما يعانيه في الضفة بما فيها القدس من جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: مر أكثر من 8 أشهر على بداية حرب غزة، وما زال هناك اختطاف للرجال والنساء والأطفال.

واستكمل جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، بالتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أن المعاناة الفلسطينية مستمرة، والقتل الذي يحدث في غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك 1.7 مليون شخص، أي 75% من الكثافة السكانية في غزة، نزحوا مرات ومرات، بسبب الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

فيما قال مارتن جريفيت، وكيل أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إننا نحن في حاجة لتغيير جذري لتضمن حماية العاملين في المجال الإنساني بغزة، وإزالة العوائق التي تواجه عملهم بقطاع غزة.

وأضاف وكيل أمين الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، أنه يجب التوصل لآليات أكثر فاعلية تضمن وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد "جريفيث" أن غزة في حاجة لدعم إضافي لتقديم المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر البرية، وأن توجه أعمال الإغاثة بشكل آمن ومستدام وكافٍ.

وقال الرئيس القبرصى، نيكوس خريستودوليدس، إنه يجب توفير الدعم الإنساني والمالي اللازم لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف "خريستودوليدس"، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "نثمن جهود مصر والأردن ودورهما الفعال لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة".

ونوه بأن: الوضع في غزة مأساوي ويجب أن نقدم الدعم الإنساني والمالي للقطاع، ويجب علينا خلق الفرص لإحلال السلام في غزة.

فيما قال بول كاغامه، رئيس رواندا، إن المشكلة الآن معقدة لأبعد الحدود، حيث إننا مدعوون جميعًا هنا لإيجاد آلية إنسانية لحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن القدرات الممثلة في هذه القاعة يجب ألا تفشل في الوصول إلى قرار مباشر لإنهاء هذا الصراع والمعاناة أمام المدنيين.

وأضاف كاغامه، اليوم، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نوفر الدعم إلى العمل الدبلوماسي والمفاوضات من قبل الدول والمنظمات من أجل الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن هذه الجهود المستمرة يجب أن تحظى بالدعم.

وأشار إلى أننا نستطيع أن نرى النتائج المثمرة بشكل سريع جدًا ونؤكد حماية الأطفال وأسرهم وعائلاتهم ومساعدتهم في التعافي من هذه الظروف.

وقال فيليبي نيوسي، رئيس موزمبيق، إنه يجب علينا أخذ زمام المبادرة بتقديم الدعم الإنساني لغزة.

ودعا رئيس موزمبيق، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، كل دول العالم لإيصال المساعدات إلى غزة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع رئيس موزمبيق، أننا نؤمن بحل الدولتين والعيش في سلام متبادل من أجل الوصول لمنطقة مستقرة.

كانت قد انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وانطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.