مؤسسة الدفاع عن الأطفال بفلسطين: 17 ألف طفل قتلوا منذ بدء حرب غزة

قال خالد قزمار، مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال بفلسطين، إنه على مدار السنوات الماضية لم يقوم الأمين العام للأمم المتحدة من إدراج جيش الاحتلال على قائمة العار نتيجة القصف العمدي لأطفال فلسطين في مناطق النزاع.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد مدير مؤسسة الدفاع عن الاطفال بفلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال قام بقتل ٥٥٠ طفل فلسطيني في عام ٢٠١٤.

وأضاف في حديثه، أنه تم قتل ١٧ ألف طفل فلسطيني في هذه الغارة العسكرية التي بدأت بعد أحداث ٧ أكتوبر.

قتل أطفال غزة

وتابع: "بقرار أممي تم الإعلان أن جيش الاحتلال يقوم بقتل الأطفال، وهذا يعني أن الدول التي تقوم بدعم إسرائيل عليها أن تتوقف ختى لا تكون شريكة في قتل الأطفال".



واستطرد: "لا يكفي تصنيف هذا الجيش بأنه قاتل للأطفال، بل يجب محاسبة هذا الكيان الصهيوني على كل هذه المجازر الصهيونية التي ارتكبها فس غزة".