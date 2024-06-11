الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء فعاليات المائدة المستديرة "صناعة الكتاب" بالأعلى اللثقافة

جانب من فعاليات المائدة
جانب من فعاليات المائدة المستديرة صناعة الكتاب

بدأت منذ قليل فعاليات المائدة مستديرة "صناعة الكتاب كأحد المنتجات الثقافية والصناعات الإبداعية" بقاعة الفنون بالمجلس، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور شريف شاهين.

يدير المائدة د.هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور زين عبد الهادي، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة حلوان، عضو لجنة الكتاب والنشر والدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومقرر اللجنة.

يشارك في الندوة أحمد آمان، أستاذ بمكتبة مصر العامة عضو لجنة الكتاب والنشر، ود.أحمد زقزوق، ممثل عن رئيس دار الكتب والوثائق القومية والدكتورة حنان منيب، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية سابقًا، بوزارة الثقافة، والدكتور رؤوف هلال، أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة عين شمس، عضو لجنة الكتاب والنشر، وشريف بكر، مدير دار العربي، القاهرة، والدكتورة عبير صبحي، مدير عام مركز الوثائق الاستراتيجية بمركز معلومات مجلس الوزراء، عضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور عماد أبو غازي، أستاذ متفرغ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، والمهندس فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عضو لجنة الكتاب والنشر.

الصناعات الثقافية 

وتجسد الصناعات الثقافية أشكالًا للتعبير الثقافي، كما تمثل أحد قطاعات الاقتصاد والتجارة الأقوى نشاطًا في العالم، وتفتح أمام البلدان النامية آفاقًا تجارية جديدة، ويندرج تحت هذه الصناعات الحرف التقليدية.

وتمثل هذه الصناعات أكثر من %٧من الناتج العالمي، ويتوقَّع لها أن ترتفع النسبة إلى %١٠ في السنوات المقبلة.

وأولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نص الهدف الأول فى محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء فى تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية، والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا»، وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح، والموسيقى، والفن التشكيلى، والإذاعة والتليفزيون، والنشر، والكتب، والحرف التراثية.

صناعة الكتاب كأحد المنتجات الثقافية والصناعات الإبداعية هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة الدكتور شريف شاهين الدكتور زين عبد الهادى

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