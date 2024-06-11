الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى عن كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة: "موضوعية وجيدة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، على ثوابت مصر الواضحة والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ قرارات المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كلمات الرئيس السيسي كانت موضوعية وجيدة، حيث أكدت على أهمية تطبيق هذه القرارات والتصدي لجنوح إسرائيل للسلام، مشيرًا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن غزة كان إيجابيًا ويعكس التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد أن إسرائيل تسعى لتدمير قطاع غزة وتجنب السلام، وأن الولايات المتحدة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق التسوية العادلة ووقف العدوان، موضحًا أن الموقف المصري يعد السبب الرئيسي في وقف مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حيث يمثل موقفًا قوميًا وطنيًا عربيًا.

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