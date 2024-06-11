تعرف على أماكن 148 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى في بني سويف

قال الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إنه يتم حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة أساسي واحتياطي لصلاة عيد الأضحى المبارك.

140 ساحة لأداء صلاة العيد

وأوضح نصر، أنه تم تخصيص 140 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى ومقار المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة بواقع 34 ساحة بمركز ومدينة بني سويف "10 بندر+24 مركز" و14 ساحة بمركزومدينة الواسطى و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و16بمركز ومدينة سمسطا، و24 في مركز ومدينة ببا، و25 ساحة في مركز ومدينة اهناسيا، و15 بمركز ومدينة ناصر.

وحصلت " الدستور" على ساحات العيد كالتالي:

بندر بنى سويف

بندر بني سويف تم تحديد ساحات ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، استاد التربية والتعليم بحي مقبل، مجمع الجزيرة، السلام خلف الشبان، التسامح بحي الحميات،الرضا بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد، مركز شباب العبور بجوار مسجد على راغب مركز شباب صلاح سالم بجوار مجمع الرحمة، مركز شباب الحمرايا شرق النيل.

مركز بنى سويف

بمركز بني سويف تم تحديد ساحات مركز شباب اهوة، مركز شباب اهناسيا الخضراء، ساحة عزبة عويس بمنشأة عويس، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف، مركز شباب الكوم الأحمر، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي ،مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت،ساحة مسجد الغربي بالحلابية، مركز شباب بني بخيت، مركز شباب الدوالطة، مركز شباب بني موسى، مركز شباب إبشنا،،مركز شباب باها، ساحة الجمعية الزراعية بالحاجر، مركز شباب السعادنة، ساحة المسجد الكبير بأبوسليم، مركز شباب شريف باشا،مركز شباب دموشيا، مركز شباب الحكامنة،مركز شباب بليفيا، مركز شباب الحاجري، مركز شباب منقريش.

مركز إهناسيا

بمركز ومدينة اهناسيا تم تحديد ساحات بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر، بجوار مسجد الرحمن البحري بالعواونة،مركز شباب البديني،بجوار مسحد الرحمن البحري منشأة الأمراء،بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الديني،مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت،مركز شباب ميانة، مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية، مركز شباب بني هاني، بجوار مدرسة سعد شاويش الابتدائية، بجوار مسجد الجيش بطما فيوم، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مدرسة منهرو الابتدائية، سوق الثلاثاء بقرية ننا،بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة،جمعية براوة الزراعية،مركز شباب قلها، بجوار مسجد أحمد عبد الجواد /وش الباب،بجوار الجمعية الزراعية بمشارقة الشوبك، بجوار الجمعية الزراعية /شرهي.

مركز الفشن

مركز ومدينة الفشن تم تحديد ساحات الساحة الشعبية بالبندر، بجوار مسجد الكبير المتعال، عادلكو الشقر، مركز شباب دلهانس، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلي ببني منين،النادي الرياضي بالفنت الشرقية، العزيز بالله بالفنت الشرقية، مركز شباب تلت، الأنوار المحمدية بكفر طلا، عزبة محمد صالح بــ "طلا"، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا، مركز شباب أبسوج، النادي الرياضي ببني صالح، النادي الرياضي باقفهص،الجمعية الزراعية نزلة اقفهص، الصايم بصفط العرفا، التقوى صفط النور، جمال شاكر "طلا"،ـ الصحابة بالكنيسة.

مركز سمسطا

مركز ومدينة سمسطا تم تحديد ساحات مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل، النادي الرياضي العساكرة، المعهد الديني بمنشاة أبو مليح، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة، عزبة أبو سالم، مدرسة معجون الابتدائية، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجي، ساحة مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية، مركز شباب الكوم الأحمر، المهدي التلاية.

مركز ناصر

مركز ناصر تم تحديد ساحات شارع بورسعيد أمام مسجد السبوعي، الساحة الشعبية بالبندر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بني عدي، مركز شباب الحمّام، مركز شبا طحا بوش، مركز شباب اشمنت، مركز شباب بهبشين، مركز شباب الزيتون، مركز شباب دنديل، مركز شباب الكوم، مركز شباب طنسا الملق، مركز شباب بني خليفة بالحمام.

مركز ببا

مركز ومدينة ببا تم تحديد ساحات مركزشباب ببا، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس،المعهد الديني بصفط راشين،مركز شباب صفط راشين، مركز شباب أبو شربان،ساحة بني مؤمنة، ساحة مسجد الرحمن بفزارة، مركز شباب طنسا بني مالو،ساحة المسجد الكبير بنى عوض طنسا، ساحة المسجد الكبير ببني ماضي، مركز شباب غياضة الغربية،مركز شباب غياضة الشرقية،مركز شباب بني البرانقة، مركز شباب بني قاسم، ساحة مسجد الأربعين بالضباعنة، مركز شباب كفر منصور، مركز شباب قمبش،مركز شباب بني أحمد،مركز شباب طوة،مركز شباب منيل موسي،المسجد الكبير عزبةالبكرية القبلية،ساحة مدرسة بطرشوب.

مركز الواسطى

مركز الواسطى تم تحديد ساحات الساحة الشعبية، مركز شباب أطواب، المعهد الديني بكوم أبوراضي، مركز شباب قمن العروس، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف إفوة، مركز شباب ميدوم، مركز شباب إفوة، المعهد الديني باطواب، مركز شباب بني سليمان الميمون، الجمعية الزراعية بكفر أبجيج، ساحة المسجد الكبير بأبوصير الملق، الجمعية الزراعية بإفوة، مجمع المعاهد الأزهرية بجزيرة النور.