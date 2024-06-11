الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction (فيديو)

رامي صبري
رامي صبري

طرح رامي صبري، الثلاثاء أغنية Attraction بإصدار عربي رفقة الأوكرانية ETOLUBOV يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية، وذلك على طريقة السنجل ضمن موسم الصيف.

أضاف صبري، مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة. 

الشاعر تامر حسين يتعاون مع رامي صبري فى أحدث أغنياته 

ويعد هذا الإصدار جديدا من Attraction، وتعاون رامي صبري خلال الأغنية مع الشاعر  تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية للمقطع الذي يغنيه، ومن إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات.

من جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

والأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين.

ومن المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا، في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في أهرامات مصر الشهيرة.

وتألق رامي صبري في حفله الجديد ضمن فعاليات "ليالي مصر"، والتي ترعاها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تظهر تطورا ملحوظا في عالم الموسيقى والحفلات الغنائية، خاصة أن المشروع يتم صناعته لاقامة  حفلاته بمختلف المحافظات وهو ما يظهر النظرة المستقبلية للشركة التي تستهدف وصول البرنامج لكافة مواطني مصر من الإسكندرية لأسوان بشكل تدريجي.

رامى صبرى أحدث أغنيات رامي صبري النجمة الأوكرانية ETOLUBOV رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction بالتعاون مع الأوكرانية ETOLUBOV فيديو الشاعر تامر حسين يتعاون مع رامي صبري فى أحدث أغنياته

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة