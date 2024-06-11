رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction (فيديو)

طرح رامي صبري، الثلاثاء أغنية Attraction بإصدار عربي رفقة الأوكرانية ETOLUBOV يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية، وذلك على طريقة السنجل ضمن موسم الصيف.

أضاف صبري، مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملًا على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة.

الشاعر تامر حسين يتعاون مع رامي صبري فى أحدث أغنياته

ويعد هذا الإصدار جديدا من Attraction، وتعاون رامي صبري خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية للمقطع الذي يغنيه، ومن إنتاج Andrii Belayev بالتعاون مع ETOLUBOV، التي شاركت بالغناء معه، حيث عملت مع Andrii Belayev على الكلمات.

من جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.

والأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين.

ومن المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا، في خطوة خاصة، تعاونت ETOLUBOV، المعروفة بصورها المستقبلية، لتصوير جلسة تصوير حصرية مع رامي صبري في أهرامات مصر الشهيرة.

وتألق رامي صبري في حفله الجديد ضمن فعاليات "ليالي مصر"، والتي ترعاها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تظهر تطورا ملحوظا في عالم الموسيقى والحفلات الغنائية، خاصة أن المشروع يتم صناعته لاقامة حفلاته بمختلف المحافظات وهو ما يظهر النظرة المستقبلية للشركة التي تستهدف وصول البرنامج لكافة مواطني مصر من الإسكندرية لأسوان بشكل تدريجي.