أكاديمية المتحدة للإعلام تنظم دورة تدريبية متخصصة لتطوير المحتوى الرقمي (صور)

نظمت أكاديمية المتحدة للإعلام دورة تدريبية مكثفة حول "إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي".

شارك في الدورة نخبة مختارة من العاملين في مجال الاعلام الرقمي بالشركة، حيث تلقوا تدريبًا متخصصًا من قبل مجموعة من الخبراء المعتمدين، وذلك في إطار في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز الكفاءات ومواكبة التطورات التكنولوجية.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين في إنتاج المحتوى الرقمي بمختلف أنواعه، بما في ذلك النصوص والرسوم الابداعية والمحتوي الأصلي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وشملت الدورة موضوعات متعددة مثل أساسيات الكتابة الرقمية، تقنيات التصوير والمونتاج، وأحدث الاتجاهات في التسويق الرقمي وتحليل البيانات.

وأعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من هذه الدورة، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز قدرتهم على تقديم محتوى رقمي متميز يلبي احتياجات الجمهور ويواكب المتغيرات السريعة في هذا المجال. كما أثنوا على المدربين المحترفين الذين قدموا محتوى علميًا وتطبيقيًا ذو جودة عالية.

من جانبهم، أكد المسئولين بالأكاديمية أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها بهدف رفع مستوى الكفاءات وتحقيق التميز في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وتلبيةً لمتطلبات السوق الرقمي المتزايدة.

دورة الشركة المتحدة التدريبية في مجال المحتوى الرقمي

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