رصف الشوارع الرئيسية بمركزي بلطيم والرياض في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لرصف شارع الشونة الرئيسي بمدينة بلطيم، بطول 300 متر، وعرض 7 أمتار، مكلفا بسرعة نهو كافة الأعمال فى الوقت المحدد لها، ومراجعة البنية التحتية «مياه - صرف صحى - غاز»، وذلك ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023-2024.





وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.



- رصف طريق الحصفة بالرياض بطول 750م

كما تابع المحافظ، أعمال رصف طريق الحصفة الرئيسي بمدينة الرياض، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال الرصف شملت وضع طبقة السن بطريق الحصفة، بمدينة الرياض، بدايةً من رافد الطريق الدولى حتى المسجد الكبير بقرية الحصفة، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية 2024-2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

وأضاف أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

وشدد على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط فى العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأشار إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.