آبل تطلق نظام التشغيل iOS 18.. بداية فصل جديد من الذكاء الشخصي

أعلنت شركة آبل، الإثنين، عن إطلاق نظام التشغيل iOS 18، والذي يتميز بمزيد من خيارات التخصيص وإعادة تصميم شامل لتطبيق الصور، بالإضافة إلى طرق جديدة لإدارة الرسائل في تطبيق البريد وتطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

أبرز مميزات نظام تشغيل iOS 18

من بين الميزات الجديدة في iOS 18، يأتي خيار "قفل" لتطبيقات محددة، مما يتيح فتحها فقط عبر Face ID أو Touch ID أو رمز المرور للمستخدم. ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة لحماية التطبيقات الحساسة مثل التطبيق المصرفي أو التطبيقات الصحية.

ما هو نظام iOS 18؟

يسمح نظام iOS 18 للمستخدمين بترتيب التطبيقات والأدوات في أي مكان فارغ على الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى تخصيص الأزرار في شاشة القفل والوصول السريع إلى أدوات التحكم في مركز التحكم.

وفيما يتعلق بتطبيق الصور، فإن iOS 18 يعمل على تنظيم مكتبات الصور تلقائيًا وعرضها في مكان واحد جديد، مما يسهل الوصول إلى الصور المفضلة بسهولة.

وتم تحسين تطبيق البريد لتبسيط إدارة صندوق البريد الوارد، بتصنيف رسائل الإيميل إلى فئات باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز.

مميزات نظام ios 18

أما تطبيق iMessage، فقد حصل على تأثيرات نصية جديدة تمامًا، ويمكن الآن للمستخدمين التواصل عبر الأقمار الصناعية عندما لا تكون هناك اتصالات خلوية أو Wi-Fi متاحة.

ويقدم iOS 18 أيضًا نظام "Apple Intelligence"، وهو نظام ذكاء شخصي لأجهزة iPhone وiPad وMac، يجمع بين قوة التعلم الآلي والسياق الشخصي لتوفير تجارب مستخدم مذهلة.

ويتميز نظام Apple Intelligence بتوفير الخصوصية ويعمل بشكل متكامل في iOS 18 وiPadOS 18 وMacOS Sequoia، ويستفيد من قوة شرائح Apple silicon لتحسين المهام اليومية.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أعرب كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، عن سعادته بإطلاق iOS 18، مؤكدًا أنه يقدم ميزات مذهلة تشمل مستويات جديدة من القدرات والتخصيص، وإعادة تصميمًا جديدًا

لتطبيق الصور، وطرقًا جديدة للبقاء على اتصال باستخدام تطبيق الرسائل، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يمثل بداية فصل جديد من الذكاء الشخصي.