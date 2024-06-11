إدانة هانتر بايدن في 3 اتهامات بقضية الأسلحة الفيدرالية

أُدين هانتر بايدن بثلاث تهم تتعلق بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وجاء حكم هيئة المحلفين، الذي تم التوصل إليه بعد ساعات من المداولات، في أعقاب محاكمة استمرت أسبوعًا في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مسقط رأس عائلة بايدن، والتي تضمنت في بعض الأحيان شهادات مؤلمة حول عادة إدمانه، معظمها من بعض أقرب أقربائه.

جاء ذلك بعد قرار هانتر بايدن، الابن الأكبرللرئيس الامريكي، بعدم الإدلاء بشهادته دفاعًا عن نفسه.



وواجه نجل بايدن اتهامات بالإدلاء ببيانين كاذبين عند ملء استمارة شراء مسدس كولت في أكتوبر 2018: أولاً بالقول بشكل غير صادق أنه لم يكن مدمنًا أو يتعاطى المخدرات، ثم بإعلان صحة التصريح.

وزعمت تهمة ثالثة أنه امتلك السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا، قبل أن تقوم زوجة أخيه وعشيقته، هالي بايدن، بإلقائه في سلة المهملات في حالة من الذعر.

وقال آبي لويل، المحامي الرئيسي لهنتر، إن الادعاء لم يقدم أي دليل على أنه تعاطى الكوكايين ــ وهو ما اعترف به لاحقاً في مذكراته بأنه كان مدمناً قبل دخوله مرحلة إعادة التأهيل ــ في الشهر الذي اشترى فيه المسدس وامتلكه.

كما أثبت محامي الدفاع أنه لم ير أحد هانتر يستخدم الدواء في تلك الفترة.

لكن الرسائل التي تم استردادها من هاتف هانتر المحمول قوضت الحجة القائلة بأنه لم يكن يتعاطى المخدرات في الفترة التي سبقت شراء السلاح وبعده.

وفي اليوم التالي لشرائه البندقية، أرسل رسالة نصية إلى هالي بايدن يقول فيها إنه يلتقي بتاجر مخدرات معروف يُدعى موكي.

وبعد ذلك بيوم، كشف في رسالة نصية أخرى أنه كان نائمًا في سيارة ويدخن الكوكايين.

وقالت ابنته نعومي بايدن نيل – التي أدلت بشهادتها دفاعاً عنه – للمحكمة إن والدها بدا رصيناً في الأسابيع التي سبقت الشراء. لكن الادعاء قدم المزيد من الرسائل النصية التي كشفت عن علاقة متوترة ومتوترة بين الزوجين، بما في ذلك رسالة أخبرت فيها نعومي والدها أنه دفعها إلى نقطة الانهيار.

واستدعى الادعاء أفرادًا آخرين من عائلة بايدن، بما في ذلك زوجته السابقة كاثلين بوهلي، التي تزوجها لمدة 24 عامًا، وهالي بايدن، أرملة شقيقه بو، حيث حاول إظهار أن تعاطي هانتر للمخدرات استمر خلال عام 2018 و 2019.

ورسمت الشهادة صورة لهنتر بايدن وهو يقع في هوة الإدمان وهو يكافح من أجل التكيف مع وفاة بو، الذي توفي بسبب سرطان الدماغ في عام 2015.

بعد تفكك زواجه، أقام علاقة رومانسية مع هالي بايدن، التي اعترفت بتدخين الكراك معه.

