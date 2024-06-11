الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئول بالزراعة: طول الموجات الحارة له تأثير سلبى على المحاصيل المكشوفة

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن البلاد تمر بموجة تغيرات مناخية لأكثر من سنتين والحرارة تصل لدرجات عالية والموجة تزيد عن 8 و9 أيام، موضحا أن طول الموجات الحرارية له تأثير سلبى على المحاصيل المكشوفة.

وأشار الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دى ام سي، إلى أن مركز بحوث المحاصيل الحقلية كان له دور كبير أنه طلع محاصيل لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية وكان ينقصنا توصيل المعلومة للمزارعين فقط وتم عمل قوافل توعية وتجوب فى كل المحافظات.

وتابع: "قوافل وزارة الزراعة فيها جميع التخصصات التى تخص الزراعة وتعطي تنبيه للمزارعين للتعامل مع الموجه ولازم نغير في المعاملات الزراعية وفى محاصيل بقينا نبدر من زراعتها  وتوصيات للمزارعين بنوعية معينة من الاسمدة ونعمل توازن فى التسميد".

معهد بحوث المحاصيل المحاصيل المكشوفة السفيرة عزيزة خالد جاد دي ام سي

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