مسئول أردنى سابق يوضح أهمية انعقاد المؤتمر الطارئ لحل الأزمة الإنسانية فى غزة

أوضح جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، دلالة انعقاد المؤتمر الدولي الطارئ لحل الأزمة الإنسانية في غزة، قائلًا: "إن هناك جهودا كثيرة ومختلفة من جهات متعددة ودرجات متفاوتة للضغط على هذه الحكومة الإسرائيلية المارقة حتى تلتزم بالقانون الدولي وبالقانون الإنساني".

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن الاستجابات حتى الآن تبرر وبها نوع من التحدّي والتنكر لكل ما هو معترف به دوليًا".

وأوضح أن خطاب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان خطابًا قويًا بلغته ومفرداته ومعانيه، لافتًا إلى أنه حدد النقاط الخمس التي وردت في خطابه ليؤكد أن هذه الإجراءات يجب أن تتبع فورًا هي مسئولية إسرائيل، خاصة أن القرار من مجلس الأمن قد صدر بهذا الخصوص وأن الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت هي روسيا لأنها كانت تطالب بالمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل.