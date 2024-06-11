الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف: تخصيص 148 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أرشفية
أرشفية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مسؤولى الأوقاف بسرعة الانتهاء من  إعداد وتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء الصلاة.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن نصر، لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى قرى ومدن المحافظة، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام  على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وأكد محافظ بنى سويف، بأنه قد تقرر إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في 148 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى ومقار المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة بواقع 34 ساحة بمركز ومدينة بني سويف "10 بندر+24 مركز"و14 ساحة بمركزومدينة الواسطى،و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و16 بمركز ومدينة سمسطا، و24 في مركز  ومدينة ببا، و25 ساحة في مركز ومدينة اهناسيا، و15 بمركز ومدينة  ناصر.

 

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