أحمد محسن: قرار مجلس الأمن خطوة جادة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أهمية قرار مجلس الأمن الداعي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "القرار يفتح باب الأمل لإنهاء المأساة في القطاع والممتدة منذ 8 اشهر، ويشيد بدور مصر واستعداداتها لاستضافة كل مراحل المفاوضات لانهاء كافة الاتفاقيات المنتظرة بين الطرفين".

ولفت "محسن"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي يأتي دعما لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع، قائلا: توافق دولي على وقف أعمال الحرب والابادة الجماعية وعلى كل دول مجلس الأمن أن توجه رسائل مباشرة للاحتلال بوقف الحرب، مضيفا: جاء في توقيت مهم لوقف المهزلة الانسانية في غزة بعد سوقط عشرات الالاف من الشهداء والمصابين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، كما أن ثوابته في رفض التهجير والاقصاء والابادة الجماعية وتفعيل حل الدولتين هو السبيل للحل.

واختتم النائب أحمد محسن، أن على المجتمع الدولي مساندة قراره وارسال انذار لحكومة الاحتلال بضرورة الانصياع لوقف اطلاق النار وتنفيذ كافة بنود المقترح الرئاسي الأمريكي، مشددا أن قرار مجلس الأمن شهادة دولية كذلك لجهود مصر المتواصلة لوقف الحرب.