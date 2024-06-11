الشيخ خالد الجندي يوضح الأعمال الصالحة فى يوم عرفة

أوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، الأعمال الصالحة بيوم عرفة والتي وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار، "الجندي"، إلى أننا مازلنا نواصل وبحث وعرض فضائل يوم عرفة، مؤكدًا أن الأعمال تتمثل في الصلاة، الصوم، الصدقة، المواظبة على الأذكار والأدعية.

ونوه أن على الجميع الحرص بكل ما أوتيت من قوة من أجل الفوز بأكبر قدر من فضائل هذا اليوم العظيم، مشيرًا إلى أن من فضل صيام هذا اليوم هو أنه يغفر سنة قبله وسنة بعده.

وتابع: من أفضل الأعمال فى يوم عرفة حفظ الجوارح عن المحرمات مطلقًا في هذا اليوم: ففي الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل ابن عباس يوم عرفة "يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له" رواه أحمد بسند صحيح، وزاد البيهقي "من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة".