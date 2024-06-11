الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو الغيط: هناك تفاقم مروع فى الأزمة الإنسانية بقطاع غزة

أبو الغيط
أبو الغيط

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تفاقما مروعا في الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولا يوجد تحقيق لقانون 2720 الذي يسمح بإدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

مستقبل غزة 

ولفت أبو الغيط، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بقطاع غزة، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أي مستقبل في قطاع غزة مقترن بمستقبل القضية الفلسطينية، وذلك من خلال أفق سياسي واضح ومسار لا رجعة فيه يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجرائم الصهيونية على غزة 

وأكد أن كل خطوة تُقطع اليوم لا بد أن تكون إضافة إلى هذا المسار، وكل جهد من أجل الدعم الإنساني الفلسطيني أو ترسيخ واقع الدولة الفلسطينية بتوسيع رقعة الاعتراف بها، كل هذا من أجل استقرار المنطقة والعالم.

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية مستقبل غزة القاهرة الإخبارية مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة

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