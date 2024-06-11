النجوم يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لانهاء أزمة المستحقات لدي بيراميدز

تقدم نادي النجوم اليوم “الثلاثاء” بمذكرة رسمية الى الإتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز ، لعدم التزام إدارة يراميدز بتنفيذ القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

وطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).

كما طالب نادي النجوم من الاتحاد المصري لكرة القدم بسرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام، أو تطبيق شروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.

ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز وهو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية.

مدرب بيراميدز يستعد للالتحاق برخصة تدريب الاتحاد الأوروبى

من ناحية أخرى، يستعد أحمد سامي النجار (سام نجار)، مدرب فريق نادي بيراميدز، للالتحاق بدورة التدريب لرخصة الاتحاد الأوروبي UEFA A مع الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم.

وتعد الرخصة أعلى رخصة تدريب فى أوروبا والعالم وكذلك الرخصة UEFA Pro.

وبدأ مدرب بيراميدز فى التأهيل التدريبي الخاص به مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بعد قبوله فى الدراسات التدريبية المختلفة منذ ما يقارب خمس سنوات، وكان أعفي من الانتظار لمدد زمنية معينة بين الرخص المختلفة التي درسها وحصل عليها لتميزه فى الدراسة ونتائجه المشرفة فى الاختبارات العملية والتقييم العام.

وبحصول سام نجار على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي أصبح مدربًا مؤهلًا للعمل فى الأجهزة الفنية للفريق الأول مع الأندية الأوروبية على أعلى المستويات طبقًا للمعايير الأوروبية.

من جانب آخر، حصل رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، على مقدم تعاقده بعد التمديد مع النادي السماوي بشكل رسمي.

وحصل رمضان على 35 مليون جنيه مقدم تعاقده الجديد من ناديه بعد الاستمرار مع الفريق.