قبل عيد الأضحى 2024.. تتبيلة مختلفة لشوي اللحمة على الطريقة اللبنانية والسورية، أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024 وتتابع الكثير من ربات البيوت الوصفات الخاصة باللحوم والأطعمة المختلفة حتى يقومن بتقديمها لاسرهن على السفرة خلال الاحتفال بالعيد.

تتبيلات مختلفة لشوي اللحمة

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل تتبيلات مختلفة للحمة المشوية بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن اللحمة المشوية هي الصنف المفضل للكبار والصغار، ولذلك نوضح لكم تتبيلة اللحمة الضاني المشوية على الفحم، ووصفات أخرى متنوعة لتتبيلة اللحمة المشوية.

طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية

تعتمد طريقة عمل تتبيلة اللحمة المشوية في المقام الأول على اختيار قطعة اللحمة المناسبة للشوي، في حالة شوي لحمة العجل، يمكنك شراء قطعة لحم الشواء من الفخذ والسمانة وعرق الروستو وعرق الفيليه والانتركوت، وفي حالة شوي اللحم الضأن يمكن شراء قطع الريش او بيت الكلاوي او الموزة.

طريقة التتبيلة الأولى

المقادير:

الطماطم: ٢ ثمرة طماطم مبشورة.

البصل: ١ ثمرة بصل مبشور.

الملح: ١ ملعقة كبيرة.

الفلفل الاسود: ١ ملعقة صغيرة.

الخل: ١ ملعقة كبيرة.

عصير الليمون: ١ ملعقة كبيرة.

السكر: نصف ملعقة صغيرة.

قرفة: نصف ملعقة صغيرة.

زنجبيل: نصف ملعقة صغيرة.

بهارات اللحمة: ١ ملعقة كبيرة.

الزيت: ١ ملعقة كبيرة زيت ذرة.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى:

في بولة كبيرة، ضعي الطماطم مبشورة، والبصل مبشور وأضيفي لهما الملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع ملعقة من الخل وملعقة من عصير الليمون ونصف ملعقة سكر.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة القرفة والزنجبيل وبهارات اللحمة ثم ضعي ملعقة زيت ذرة.

الخطوة الرابعة:

قومي بتقليب مكونات تتبيلة اللحمة المشوية وهي التتبيلة التقليدية جدا ثم ضعي فيها قطع اللحمة.

الخطوة الخامسة:

اتركي اللحمة في التتبيلة مدة ليلة كاملة أو 4 ساعات على الأقل قبل الشوي للحصول على نكهة رائعة.

التتبيلة الثانية

المقادير:

الثوم: ١٠ فصوص ثوم كبيرة.

الكزبرة: ١ حزمة كزبرة خضراء.

الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة.

الخل: ١ ملعقة كبيرة من خل التفاح.

صويا صوص: ١ ملعقة كبيرة.

الملح: ١ ملعقة كبيرة.

الفلفل الاسود: ١ ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى:

في بولة كبيرة، قومي بوضع الثوم مفروم ناعم واضيفي له عيدان كزبرة خضراء مفرومة.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع الزنجبيل خل التفاح ثم أضيفي الصويا صوص.

الخطوة الثالثة:

أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي مكونات التتبيلة ثم ضعي اللحمة فيها واتركيها لمدة ٦ ساعات على الأقل.

طريقة تتبيلة اللحمة المشوية على الطريقة اللبنانية

المقادير:

الثوم: ملعقة من الثوم المهروس ناعم.

الروز ماري: ملعقة صغيرة روز ماري.

الزبادي: كوب زبادي.

لبن رائب: علبة صغيرة.

الخل: 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عصير البرتقال: ربع كوب عصير برتقال.

زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

الملح: 1 ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير تتبيلة اللحمة المشوية على الطريقة اللبنانية

الخطوة الأولى:

ضعي جميع مكونات تتبيلة اللحمة المشوية في بولة كبيرة وقلبي المكونات بمضرب سلك لتتجانس الخلطة.

الخطوة الثانية:

قومي بغمس قطع اللحمة في التتبيلة، ثم قومي بتغطية البولة واتركيها في الثلاجة مدة مناسبة لتتشرب اللحمة من التتبيلة.

الخطوة الثالثة:

قومي بوضع طاسة جريل على النار المتوسطة وبها مادة دهنية ثم أضيفي قطع اللحمة المتبلة بفردها داخل الطاسة.

الخطوة الرابعة:

لا تحركي قطع اللحمة إلا بعد أن يتغير لونها ثم اقلبيها على الجهة الأخرى على أن يكون شوي اللحم على نار متوسطة بعد الانتهاء من شوي اللحمة ضعيها في طبق التقديم وغلفيها بورق ألومنيوم مدة 5 دقائق ثم قدميها بالهنا.

تتبيلة اللحمة المشوية على الطريقة السورية

الملح: 1 ملعقة كبيرة.

الفلفل الأسود: 1 ملعقة كبيرة.

الثوم: 1 ملعقة وسط ثوم مفروم.

البصل: ربع كوب ماء بصل.

خطوات التحضير

الخطوة الأولى:

قومي بوضع مكونات التتبيلة في وعاء ثم أضيفي شرائح اللحم لها لتتشرب منها.

الخطوة الثانية:

قومي بتقليب قطع اللحم في التتبيلة واتركيها فيها مدة ليلة كاملة قبل الشواء.

الخطوة الثالثة:

اشوي اللحمة على الجريل باستخدام ملعقة من الزبدة مضاف لها رشة من الزيت حتى لا تحترق الزبدة وقدمي اللحمة المشوية في طبق التقديم المغلف بأوراق البقدونس.

