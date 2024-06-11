الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريهام الشبراوي: رسائل السيسي تنتصر لقضية العرب المركزية وتدعم الفلسطينيين

ريهام الشبراوي
ريهام الشبراوي

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن حضور الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، جاء مؤثرا بعد توجيه مجموعة من الرسائل شديدة الأهمية، والتي تعبر عن الموقف الراسخ للدولة المصرية تجاه قضية العرب المركزية، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من فداحة ثمن الهجوم الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين.

وأوضحت الشبراوي أن الرئيس السيسي تطرق صراحة إلى تداعيات العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وتأكيده على مدى جاهزية واستعداد مصر دوما لبذل كافة المساعي لاتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة بالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار.

txt

اقتصادية النواب: كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر الأردن أكدت تبنى مصر القضية الفلسطينية

txt

قيادى بمستقبل وطن يُثمّن كلمة السيسى فى مؤتمر "الاستجابة الطارئة لغزة"

واستطردت الشبراوي بقولها: إن كلمات الرئيس السيسي جاءت في محلها تماما بالنسبة لاستخدام التعبيرات التي تلائم الموقف، حينما أشار إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملًا في غد مختلف يعيد لهم.

واختتمت بالإشارة إلى أن ردود الفعل الدولية والعالمية على إعادة تذكير مصر للعالم بمواقفها، يبرهن على أهمية الدور المصري في حل أزمات المنطقة، خاصة أن الرئيس السيسي ثمن اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، مع دعوته لباقي دول العالم إلى أن يحذوا ذات الحذو وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، جانب العدل والسلام والأمن والأمل.

وأكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والتي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، حملت رسائل عديدة، وعكست اهتمام الدولة المصرية وحرصها على دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب المشتعلة في الأراضي المحتلة، وما آلت إليه الأمور من كوارث في قطاع غزة.

ريهام الشبراوى لجنة الأسرة الحوار الوطنى الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة