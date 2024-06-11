ريهام الشبراوي: رسائل السيسي تنتصر لقضية العرب المركزية وتدعم الفلسطينيين

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن حضور الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، جاء مؤثرا بعد توجيه مجموعة من الرسائل شديدة الأهمية، والتي تعبر عن الموقف الراسخ للدولة المصرية تجاه قضية العرب المركزية، حيث أشار الرئيس إلى أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من فداحة ثمن الهجوم الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين.

وأوضحت الشبراوي أن الرئيس السيسي تطرق صراحة إلى تداعيات العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وتأكيده على مدى جاهزية واستعداد مصر دوما لبذل كافة المساعي لاتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة بالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار.

واستطردت الشبراوي بقولها: إن كلمات الرئيس السيسي جاءت في محلها تماما بالنسبة لاستخدام التعبيرات التي تلائم الموقف، حينما أشار إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصار معنوي ومادي مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء متطلعين إلى أن يقدم اجتماعنا هذا لهم أملًا في غد مختلف يعيد لهم.

واختتمت بالإشارة إلى أن ردود الفعل الدولية والعالمية على إعادة تذكير مصر للعالم بمواقفها، يبرهن على أهمية الدور المصري في حل أزمات المنطقة، خاصة أن الرئيس السيسي ثمن اعتراف دول وحكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، مع دعوته لباقي دول العالم إلى أن يحذوا ذات الحذو وأن يقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ، جانب العدل والسلام والأمن والأمل.

وأكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والتي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، حملت رسائل عديدة، وعكست اهتمام الدولة المصرية وحرصها على دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب المشتعلة في الأراضي المحتلة، وما آلت إليه الأمور من كوارث في قطاع غزة.