الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن تقوية الذاكرة في امتحانات الثانوية العامة؟

طلاب
طلاب

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، ويؤدى الطلاب، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدًا في مادتى الاقتصاد والإحصاء بالمواد غير المضافة للمجموع، في ثاني أيام انطلاق الامتحانات الثانوية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024، يستعرض "الدستور" نصائح لطلاب الثانوية العامة تساعدهم على تقوية الذاكرة.

خيارات نمط الحياة الصحي

إعطاء الأولوية للنوم لتعزيز الذكريات خلال دورات النوم العميق حافظ على نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية المعززة للدماغ مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتعزيز الوظيفة الإدراكية ضمان النوم الكافي لتقوية الذاكرة والصحة المعرفية العامة.

اليقظة والتأمل

تقليل التوتر وتحسين التركيز من خلال ممارسات اليقظة الذهنية، إذ يمكن للتأمل أن يعزز الذاكرة عن طريق زيادة الانتباه وتقليل القلق.

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قراءة نشطة

لتعزيز تسجيل الذاكرة قصيرة المدى و/أو الذاكرة العاملة عند القراءة، يجب على الطلاب وضع خط تحت الكلمات الرئيسية أو تمييزها أو تدوينها في الهامش عند قراءة الفصول. ويمكنهم بعد ذلك العودة وقراءة ما تم وضع خط تحته أو تمييزه أو كتابته في الهوامش، ولدمج هذه المعلومات في الذاكرة طويلة المدى، يمكنهم إنشاء مخططات تفصيلية أو استخدام منظمات رسومية أظهرت الأبحاث أن استخدام المنظمات الرسومية يزيد من التحصيل الأكاديمي لجميع الطلاب.

استمرارية المراجعة

أظهرت الأبحاث أن الذاكرة طويلة المدى تتعزز عندما ينخرط الطلاب في ممارسة المراجعة. إن إجراء الاختبار هو ممارسة استرجاعية، أي عملية استرجاع المعلومات التي تمت دراستها من الذاكرة طويلة المدى، وبالتالي، يمكن أن يكون من المفيد جدًا للطلاب إجراء اختبارات المراجعة دائمًا للحفاظ على معلوماتهم الدراسية.

مراجعة المواد قبل النوم

يجب أن يكون من المفيد للطلاب مراجعة المواد مباشرة قبل النوم ليلًا، حيثُ أظهرت الأبحاث أن المعلومات التي تمت دراستها بهذه الطريقة يتم تذكرها بشكل أفضل. 

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