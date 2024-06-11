برلمانى يقترح تقليل مدة تقاطر ترام الإسكندرية بعد طول الانتظار

تقدم المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حول تقليل مدة تقاطر ترام الإسكندرية، حيث تعددت شكاوى المواطنين من طول فترات انتظار الركاب بالمحطات.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية التي تقدم بها المهندس محمد صبري، فإن ترام الإسكندرية يعد من أهم وسائل النقل الجماعي بالمحافظة، وزادت أهميته بعد إيقاف قطار أبوقير للبدء في مشروع مترو الإسكندرية، ما تسبب في زيادة الضغط عليه من قِبل المواطنين، حيث ينقل من 80 إلى 100 ألف راكب يوميًا، ومع دخول فصل الصيف وتوافد ما لا يقل عن 5 ملايين زائر خلال الموسم، ما يزيد الضغط على استخدام الترام وسيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة، لذا اقترح عضو الشيوخ بالإسكندرية بالعمل على تقليل مدة تقاطر الترام، وسرعة حل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد محمد سعيد، الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب محمد صبري، حول تقليل مدة تقاطر ترام الإسكندرية بعد شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار بالمحطات، بحضور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

التوصيات

في نهاية الاجتماع تم أخذ مجموعة من التوصيات منها:

- زيادة عدد عربات الترام مع موافاة المجلس بالعدد الإضافي والمدة الزمنية لدخولها الخدمة.

- إعادة النظر في جداول التشغيل لتلافي عدم انتظام الترام على الخطوط، حيث لوحظ تسيير عدة وحدات ترام على خط معين مُتلاحقة في حين لا يوجد أي ترام على الخط المقابل لمدة طويلة.

- التنسيق بين الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية مع الجهات المُختصة لتيسير حركة الترام في التقاطعات، على أن تتم موافاة اللجنة بالرد الشامل خلال الجلسة القادمة.