الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إكرام بدرالدين: الداخل الأمريكى أحد العوامل المؤثرة على الرأى العام حول أزمة فلسطين

إكرام بدر الدين
إكرام بدر الدين

قال د. إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك عدة متغيرات تؤثر في الآونة الراهنة على الموقف الأمريكي، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرًا في الداخل الأمريكي خاصة أننا نقترب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف بدرالدين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول أن تبدو بنوع من عدم التطرف في التأييد لإسرائيل رغم أن تأييد إسرائيل كان أمرًا مفروغًا منه ولولا هذا التأييد ما كانت إسرائيل تستطيع أن تقوم بما قامت به.

وأكد أن الداخل الأمريكي أحد العوامل المؤثرة، إضافة أيضًا إلى تغيرات حدثت في الموقف الدولي سواء بالنسبة للعديد من الدول أو أيضًا حتى المواقف الرسمية لبعض الدول وخصوصًا دول أوروبية والتي أعلنت منذ فترة قريبة عن أنها تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لها مصالح في المنطقة، ويهمها أن يكون هناك نوع من الاستمرارية في الحفاظ على هذه المصالح وخصوصًا العلاقات الودية مع الدول العربية وبعض الدول العربية المرتبطة والحليفة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

 

اكسترا نيوز متغيرات الادارة الامريكية إسرائيل الولايات المتحدة المنطقة الدول العربية

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