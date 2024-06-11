وزير بريطانى: نساهم بـ2 مليون باوند لمنظمة الفاو لصالح غزة

قال اللورد طارق أحمد، الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشعب الفلسطيني يعاني الآن أكثر من السابق، لذا يجب اتخاذ الإجراءات التي تحد من هذا الألم المبرح.

المساعدات الإنسانية لغزة



وأكد اللورد طارق أحمد، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "نساهم بـ٢ مليون باوند لمنظمة الفاو في هذه المرحلة".

وأضاف: "نساهم أيضًا بالحملات الإنسانية التي يتم تقديمها عبر دولة الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني".