الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف بالمجان على 1205 مواطن خلال قافلة طبية بحوش عيسى في البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

ونظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية عماره بحوش عيسى ، وتم الكشف خلالها على 1205 مواطنًا بالمجان، من خلال 9 عيادات طبية، مع صرف جميع الأدوية والمستلزمات الطبية العلاجية بالمجان.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

قافلة طبية مجانية بقرية عماره بحوش عيسى بالبحيرة  

وأكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة "  عيادتى الباطنة ٢٧٢ - عيادة الأطفال ٢٩٣  - الجراحة ١٢٣ - النساء ٩١ - تنظيم الأسرة ٣٧ - العظام ١٩٧ - الجلدية ١٤١ - الأسنان ٥١ ".

الدفع بعدد معملي دم وطفيليات بالاضافة إلى جهاز أشعة خلال القافلة

كما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره، أنه تم خلال القافلة الدفع بعدد معملي دم وطفيليات بالاضافة إلى جهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر،  ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية محافظة البحيرة حوش عيسى صحة البحيرة دمنهور

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