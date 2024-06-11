الأضحية صالحة أم فاسدة؟ طبيب بيطري يوضح أفضل طريقة لاكتشافها

مع اقتراب موعد عيد الأضحى يسعى قطاع كبير من المواطنين إلى شراء الأضحية الخاصة بهم التي سينفذون من خلالها سنة النبي محمد (ص)، وهنا يتبادر إلى أذهانهم تساؤل هام حول كيفية معرفة الأضحية الصالحة من الفاسدة قبل الشراء، وكيفية التأكد من جودة اللحم بعد الذبح، وأيضًا الطريقة الأمثل للاحتفاظ باللحم بعد إتمام السنة النبوية الكريمة.

الأضحية صالحة أم فاسدة؟

في السياق، قال أحمد صالح، طبيب بيطري إنه على المواطن الاعتماد على دكتور بيطري أو جزار ثقة عند شراء الأضحية لأنه سيكون الأقدر على التمييز بين الأضحية السليمة والمصابة نظرًا لوجود بعض المؤشرات أو الدلائل التي لا يستطيع المواطن العادي ملاحظتها.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم توافر جزار أو طبيب بيطري، فهناك بعض الدلائل التي يستطيع المواطن ملاحظتها في الماشية مثل أن الأضحية تتحرك بشكل طبيعى وتتميز بالنشاط ولا يوجد بها أي عرج أثناء المشي. بالإضافة إلى عدم وجود أية مشكلات فى حركتها.

أوضح صالح لـ"الدستور" أنه يجب الانتباه إلى أعين الماشية والتأكد من أنها مفتوحة بشكل سليم ويقظة لما يدور حولها، مضيفًا أنه من الضروري ألا يوجد في الأضحية أي طفح جلدي على أي منطقة من الجلد.

وتابع “إذا استطاع المواطن أن يشاهد الأضحية وهي تأكل فهذا أمرًا جيدًا يساعده على التعرف على صحتها من خلال إقبالها على تناول الطعام بشهية مفتوحة أم أنها رافضة له”.

وكشف الطبيب البيطري أنه من بين الأشياء التي يصعب على المواطن العادي استكشافها في الأضحية قبل شرائها هو السن فعمر الحيوان يعرفه المتخصص سواء كان جزار متمرس أو طبيب بيطري، فضلًا عن عملية الإخراج لها التي تدل على أن عملية الهضم تسير بشكل طبيعي أم لا.

صلاحية اللحم

أما عن طريقة التأكد من مدى صلاحية لحم الأضحية للتناول بعد ذبحها، فأردف الدكتور أحمد صالح إلى إمكانية معرفة ما اذا كان اللحم صالح للتناول أم فاسد عن طريق رائحة اللحم فلابد ألا يكون للحم رائحة سيئة أو نفاذة أو غير معتادة. مضيفًا أنه يجب أن يكون لون اللحم أيضًا طبيعيًا وهو اللون الوردي الذي نعتاده والتأكد من خلو اللحم من اللون المائل للزرقة أو المائل إلى اللون الأسود الداكن أو ما نسميه "متأكسد".

وأوضح (صالح) أيضًا أنه من بين العلامات التي تدل على جودة لحم الأضحية وصالحيته للتناول هو عدم وجود بقع دموية أو تقاط بيضاء به.

الطريقة الأمثل لحفظ اللحم

وعن أفضل طريقة لحفظ اللحم بعد عملية الذبح فينصح الدكتور أحمد صالح بضرورة حفظ اللحم فى الثلاجة من 12 إلى 24 ساعة بعد الذبح ثم يتم تجميده بالشكل المعتاد في الفريزر موضحًا أنه في حالة تجميد اللحم مباشرة بعد الذبح سيحتفظ بالميكروبات والبكتيريا الضارة الموجودة به بالإضافة إلى استمرار احتوائه على الدم الناتج من الذبح.