الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح حول أفضل أوقات المذاكرة صباحًا ومساءً

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ويؤدى الطلاب، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدًا الأربعاء، في مادتى الاقتصاد والإحصاء، بالمواد غير المضافة للمجموع، في ثاني أيام انطلاق الامتحانات الثانوية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2024، يستعرض "الدستور" نصائح لطلاب الثانوية العامة حول أفضل وقت للمذاكرة 

ووفقا لدراسات متخصصة، يكون الدماغ في أقصى حالة يقظة وقابلية للتعلم في الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ومن 4 مساءً حتى 10 مساءً.

إذا كنت ترغب في تحسين مدى انتباهك وممارسة التعلم العميق والمذاكرة، فإن العلم ينصحك بالمذاكرة بين الساعة 4 صباحًا و7 صباحًا. هذه الفترة هي الأفضل للتركيز العميق، وربما يكون هذا هو أفضل وقت للمذاكرة في الصباح.

ما هي مميزات المذاكرة في الصباح؟

  • تحظى المذاكرة في الصباح الباكر بشعبية كبيرة بين الكثير من الطلاب.
  • تميل أدمغتنا إلى أن تكون أكثر كفاءة وتنبيهًا في الصباح بعد ليلة نوم جيدة ووجبة إفطار دسمة، وهذا يضعك في حالة يكون فيها التعلم والمذاكرة سهلًا.
  • غالبًا ما يكون وقت الصباح هو أفضل وقت لمذاكرة نظريات جديدة وفهم المفاهيم المعقدة.
  • يمكن أن تساعدك الكمية الوفيرة من الضوء الطبيعي المتوفرة في الصباح أيضًا على البقاء يقظًا ومركزًا.
  • كما أن ضوء الصباح الباكر مفيد للغاية لعينيك، فهو يجعل شبكية العين قوية وعضلات عينك قادرة على معالجة الكثير من المعلومات أو النظر إلى شاشة الكمبيوتر.
  • من المرجح أن يتماشى جدول المذاكرة الصباحي مع إيقاعك اليومي وسيساعدك في الحفاظ على جدول نومك.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

نصائح للمذاكرة خلال النهار

  • حاول استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن لتعزل نفسك عن الضوضاء، فهذا سيساعد في التخلص من كل عوامل التشتيت.
  • ابحث عن مقعد مريح في مكتبة هادئة، فقد يساعدك ذلك على التركيز على مذاكرتك.
  • أفضل وقت للمذاكرة في اليوم هو عندما تكون مستعدًا بالفعل للمذاكرة للوصول إلى هذه الحالة الذهنية، تأكد من تلبية جميع احتياجاتك.
  • خذ حمامًا، وتناول وجبة متوازنة، وتأكد من أنك تشعر بالراحة. بهذه الطريقة يمكنك خداع عقلك للاعتقاد بأن المهمة الوحيدة هي المذاكرة.

 

نصائح للمذاكرة ليلًا

  1. حافظ على رطوبة جسمك: استمر في شرب كمية كافية من الماء أثناء المذاكرة ليلًا، سيوفر ذلك لعقلك ما يكفي من الأكسجين لإبقائك في حالة تأهب وحيوية.
  2. حاول الجلوس على الأرض: إذا كنت قد تناولت العشاء وترغب في المذاكرة، فهذه أفضل وضعية يمكنك القيام بها، لأنها ستساعد على هضم وجبتك، مما يضمن شعورك بالنشاط واليقظة.
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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

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