الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لافروف: تسوية القضية الإنسانية وإقامة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتأجيل

لافروف
لافروف

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، لتسوية القضايا الإنسانية غير القابلة للتأجيل وبدء المفاوضات الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال “لافروف” إنه من غير المقبول نهائيا في سبيل إنقاذ أناس أبرياء أن تتم التضحية بمئات المدنيين الآخرين.

واكد وزير الخارجية الروسية، إن موقف بلاده واضح وهو ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وكل الأسرى الفلسطينيين.

 

آخر تطورات الاوضاع في غزة 

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تأييد مسؤولي حماس لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هو “علامة أمل”، لكن قيادة الحركة في غزة بحاجة إلى التوقيع على الاتفاق. 

وقال بلينكن، الموجود في إسرائيل في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ بدء الحرب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أكد التزامه” بخطة وقف إطلاق النار التي حددتها الولايات المتحدة.

لافروف القضايا الإنسانية بدء المفاوضات الهارجية الروسية غزة فلسطين

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