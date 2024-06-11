الثلاثاء 11 يونيو 2024
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قيادى بمستقبل وطن يُثمّن كلمة السيسى فى مؤتمر "الاستجابة الطارئة لغزة"

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني

أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، حملت رسائل عديدة وعكست اهتمام الدولة وحرصها على دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب المشتعلة في الأراضي المحتلة، وما آلت إليه الأمور من كوارث في قطاع غزة.

وقال عبدالغني، في بيان اليوم إن مصر تمثل صوت العقل والحكمة فيما يتعلق بما يحدث في غزة، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال التي وصلت إلى حد اغتصاب الحقوق وأراضي الشعوب وقتل الأطفال والنساء والمرضى والشيوخ واستهداف جميع المدنيين الآمنين دون ردع أو صد من أحد.

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الرئيس السيسى يلتقى شارل ميشيل على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

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الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسى فى الأردن "خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية"

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن قوات الاحتلال مارست أشكال العنف ووسائل الحرب المحرمة دوليًا في حربها على غزة، واستخدمت سياسات التجويع لإجبار المدنيين على النزوح من وطنهم قسريًا، وهددت الأمن القومي في المنطقة، في الوقت الذي عملت فيه مصر بصوت الحكمة والعقل على تخفيف حدة الصراع، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على الأمن القومي في المنطقة.

وأشاد عبدالغني بدعوة الرئيس السيسي وتأكيده على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع دوليًا وإقليميًا من أجل إقرار السلام والاستقرار في المنطقة، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش في مناخ إنساني آمن، خالٍ من المعاناة والحروب والتجويع والقتل والإبادة.

اقتصادية النواب: كلمة السيسى في مؤتمر الأردن أكدت تبنى مصر للقضية الفلسطينية

وقال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بقطاع غزة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس تعكس التزام مصر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، وتعكس الروح الإنسانية العميقة للقيادة السياسية، وضرورة التحرك السريع والفعال من قِبل المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها.

رشاد عبد الغني حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المملكة الأردنية الهاشمية

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