الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: مصر وقفت كتفًا بكتف مع الأشقاء الفلسطينيين لحماية القضية

حسن سلامة
حسن سلامة

قال د. حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن هذا المؤتمر عُقد بدعوة مصرية أردنية أممية في هذا الظرف الدقيق نتيجة إصرار إسرائيل على استمرار سياسة الحصار والتجويع وتدمير البنية التحتية الأساسية وغياب الخدمات اللازمة لحياة المواطنين الغزيين.

وأضاف سلامة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل لم تكتف بالعدوان والقصف واستهداف المدنيين خصوصًا النساء والأطفال، ولكن أيضًا دمرت كل مقومات الحياة الإنسانية داخل القطاع عسى أن تُفلح في إجبار سكان القطاع على التهجير الطوعي بتحويله إلى بقعة غير صالحة الحياة.

وأوضح أن هذه الدعوة المصرية هي استبصار مهم لهذه الخطط الخبيثة الإسرائيلية، وخطوط استباقية لأنه من خلال هذا المؤتمر هناك تطابق كبير في وجهات النظر بين مصر والأردن في هذا الإطار، لأن ما يحدث في غزة وارد جدًا أن يتكرر في الضفة الغربية وكلاهما يؤثر على الأمن القومي لمصر والأردن ويؤثر على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر وقفت كتفًا بكتف مع الأشقاء الفلسطينيين لحماية القضية.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت محددة ومشاركته كانت واضحة وفاعلة ومؤثرة من خلال وضع محاور رئيسية ومطالبات للمجتمع الدولي كان أهمها صدور قرار مجلس الأمن بالأمس رقم 2735 الذي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
 

اكسترا نيوز المؤتمر دعوة مصرية أردنية أممية إسرائيل سياسة الحصار والتجويع البنية التحتية العدوان الدعوة المصرية

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