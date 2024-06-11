الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. كيف استقبل أهالي غزة مقترح الهدنة برعاية مصر؟

غزة
غزة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وفرحته، وما تزال حرب السابع من أكتوبر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مستمرة، بعدما راح آلاف الشهداء والمصابين وأصبح القطاع الصحي في وضع مزري.


وتدور الأحاديث الآن حول مقترحات لوقف إطلاق النيران في غزة، حتى تمر أيام العيد آمنة على الأهالي بلا مزيد من دماء الشهداء المدنيين والمصابين الذين تنكل بهم قوات الاحتلال الإسرائيلي كل يوم بالقصف.

 

مقترح لوقف إطلاق النار


واتساقًا مع ذلك، أعلنت حركة حماس قبولها قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وقال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري في تصريحات له، إن الحركة مستعدة للتفاوض.


وأوضح أبو زهري، أن حماس توافق على القرار فيما يخص وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيان حركة حماس الداعم لقرار مجلس الأمن الدولي بأنه "إشارة تبعث على الأمل".


وأضاف بلينكن، أن الأهم هو موقف قيادة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماعهما الاثنين التزامه بالمقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس جو بايدن قبل عشرة أيام.


فكيف استقبل أهالي غزة قبول المقترح من جانب المقاومة وإمكانية قبوله من الجانب الإسرائيلي؟. "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع البعض منهم.

 

إيمان: "العيد الماضي كنا نصلي تحت القصف"


كان أكثر شيء مفرح لأهالي غزة، هو أن المقترح جاء تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وفق إيمان إسماعيل، فلسطينية تقطن في مخيم النصيرات، نزحت منذ بداية حرب السابع من أكتوبر وحتى الآن أكثر من 5 مرات نتيجة القصف المستمر طوال تلك الفترة بدون توقف.


تقول: "نتمنى أن يكون هناك هدنة حقيقية ووقف إطلاق النار حتى وإن كان في فترة العيد فقط، لأن العيد الماضي لم يستطيع الأطفال الفرحة به بسبب أن صلاة العيد كانت تُقضى وأصوات القصف نسمعها من فوقنا بلا توقف فنحن في حاجة شديدة للهدنة".


تضيف: "نأمل أنه في حال تطبيق القرار ألا يكون هناك خرق للهدنة من كلا الطرفين، فمنذ بداية حرب السابع من أكتوبر وحتى الآن، تقر الهدن ولكن يتم خرقها بعد الساعات الأولى من إقرارها ويدفع الثمن الأطفال وكبار السن الذين يموتون بلا سبب".


خلال الحرب الحالية التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي ومستمرة إلى الآن، بين حماس وإسرائيل وقعت هدنة في نوفمبر الماضي برعاية مصرية قطرية، تفيد بضرورة وقف إطلاق النيران بين الطرفين، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقتها في الأيام الأولى وأطلقت نيران على فلسطينيين، ليس ذلك فحسب بل منعت إدخال المساعدات في الوقت نفسه وفرض مزيد من الحصار على أهالي غزة.

 

نجوان: “نشعر بالفرحة”

فيما ترى نجوان حرب، فلسطينية، نزحت أكثر من مرة منذ بداية حرب السابع من أكتوبر هربًا من قصف الطيران الإسرائيلي الذي يلاحقهم، أن الهدنة هي الحل الذي لا بد منه في الوقت الحالي من أجل استقبال العيد على القطاع.


تقول: "لم نشعر بفرحة رمضان الماضي وعيد الفطر بسبب استمرار الحرب حتى بعد إقرار الهدنة كان يتم خرقها منذ اليوم الأول، لكن نتمنى في العيد الحالي أن يمر على أهالي غزة كما كان قبل الحرب الشعينة التي قامت بها إسرائيل ضدنا".

 

وكان لمصر دورا قويا في المفاوضات، إذ أشاد مجلس الأمن الدولي بدور مصر القيادي في مفاوضات الهدنة، ووصفت الصحف العالمية والمجتمع الدولي دور مصر بالقيادي، بعد أن كرست جهودها الدبلوماسية على مدار 8 أشهر من أجل وقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين في غزة.

الأضحي المبارك الإحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار حماس الفلسطينيين

مواد متعلقة

بعد اقتحام مستشفى الفاشر وخروجه عن الخدمة.. ما وضع القطاع الصحي بالسودان؟

كيف عمّقت مجزرة ود النورة من أزمة دفن الجثث بالسودان؟

مجزرة النصيرات.. هاشتاج يندد بمجازر الاحتلال الإسرائيلى (تحليل بيانات)

مجازر الاحتلال في جباليا.. كيف تحول المخيم إلى مكان غير صالح للعيش؟

"نصنع الخبز من علف الحيوانات".. تحذيرات أممية من اتساع المجاعة في غزة

يحمل نصف طن متفجرات.. ما هو صاروخ "بركان" الذي يستخدمه "حزب الله" ضد إسرائيل ؟

لا توجد مياه صالحة للشرب في غزة.. ما هي البدائل التي يعتمدون عليها؟

قبل عيد الأضحى.. كيف يهدد الذبح غير الآمن خارج المجازر البيئة؟

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

"أحمد السنان".. باحث ماجستير في الجغرافيا يحترف مهنة الرفايع لأكل العيش بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

"شغلت دماغى".. مستريح القليوبية يكشف تفاصيل استيلائه على 7.5 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة