صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 12-6-2024 الموافق 6 من شهر ذي الحجة 1445 محور اهتمام الملايين من المسلمين في موسم الحج واقتراب يوم عرفة الذي لا يرد فيه دعاء أبدا لذلك يستعد الملايين بملايين الأدعية رغبة في سعة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 12-6-2024

يتناول التقرير صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 12-6-2024 وذلك مع اقتراب اليوم الذي يوقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات داعين الله سبحانه وتعالى بأمور الدنيا والآخرة والتي جاءت كما يلي:

اللهم أنت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا أراك.. وترزقني ولا أبلغ ثناك.. اجعل لي بكل دعوة إجابة.. وبلغني رضاك.. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري وتكشف بها همي وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.

اللهم ارزقني ما لا أتوقع حدوثه.. وخيرا لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني.. وارحمني وقر عيني.. وهب لي ما أتمنى.. وما أريد.

اللهم إني أسألك غفران الذنوب وستر العيوب.. وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. وبركة وسعة في الرزق ومحبة في قلوب.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم ادخل السكنية في قلوبنا.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب.. موت الضمير وسوء الخاتمة.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 12-6-2024

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت أستغفرك واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر واعوذ بك من الفقر والكسل والخمول وتشتت الذهن.. إنك على كل شيء قدير.

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