الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التعاون الإسلامى": نطالب بضرورة احترام إسرائيل قرار مجلس الأمن بشأن غزة

الأمين العام لمنظمة
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

قال  الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إنه يدين جميع أعمال الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن 

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أنه يطالب بضرورة احترام إسرائيل لقرار مجلس الأمن بشأن غزة.

الحقوق المشروعة لشعب فلسطين 

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: سنبقى شريكًا موثوقًا في كل الجهود الرامية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.

التعاون الإسلامي القاهرة الإخبارية مؤتمر الاستجابة الإنسانية حقوق فلسطين المشروعة قناة القاهرة الإخبارية

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