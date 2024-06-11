الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدرسة اليابانية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2023/2024، للمدرسة المصرية اليابانية بقنا والذى أقيم بمسرح قصر ثقافة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا، ومنال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمد محمود مدير المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 


ووجه محافظ قنا خلال الاحتفال الشكر، للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية التى يقوم بها الطلاب، جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي بدورها تساهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب، ويتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم نظرا لدورها الهام في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم، وتدريبهم على التعامل أمام الجمهور.

مواهب الطلاب الفنية
ودعا الداودى القائمين على العملية التعليمية، إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز. 
 

ومن جانبه، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ قنا على دعمه المستمر للعملية التعليمة وتشجيعه لأبنائه الطلبة للمشاركة فى الأنشطة المدرسية المختلفة على مستوى مدارس المحافظة، كما وجه التحية لكل من ساهم في الأنشطة المدرسية والاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.
 

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربي، تلاه عرض لبعض الفقرات الفنية والأغانى الوطنية التى قدمها كورال المدرسة، ثم قام طلاب وطالبات المدرسة بتقديم الاستعراضات الفنية "يلا نفكر، والتعليم ياهو، وانت تقدر بلغة الإشارة" وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.
 

وعلى هامش الحفل، كرم المحافظ طلاب الدفعة الأولى للمرحلة الابتدائية بالمدرسة وذلك بمناسبة تخرجهم، حيث حرص طلاب وطالبات المدرسة المصرية اليابانية بقنا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا الداودي

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