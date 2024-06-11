الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«كلنا واحد».. أقسام ومراكز الشرطة تدعم محدودي الدخل بالمحافظات (صور)

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات المختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة – بنى سويف – البحر الأحمر – مطروح – المنيا – الفيوم – البحيرة – السويس - أسوان) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

       يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

وزارة الداخلية مأمورى أقسام ومراكز الشرطة محدودي الدخل عيد الأضحى المبارك رئيس الجمهورية

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