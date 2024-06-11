الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسى فى الأردن "خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية"

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بما أورده الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته أمام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أنها حملت رسائل مهمة وصفها بـ"خارطة طريق متكاملة لحل القضية الفلسطينية".

وأضاف عبدالعزيز بأن رسائل الرئيس اليوم كانت بمثابة إعادة تأكيد على ما طرحه في مؤتمر القاهرة الذي عقد بعد أيام من أحداث 7 أكتوبر، مشددًا على أنه لو استمع الجميع لصوت العقل والحكمة التي تمثله الدولة المصرية لاتخذت الأحداث في غزة مسارًا أفضل وأقل ضررًا بكثير من المسار الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وتجويع ونزوح الملايين من المدنيين العزل في غزة.

وأكد عبدالعزيز أن إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عما يجري من تجويع وإبادة جماعية للفلسطينيين، مشددًا على أهمية أن يعود المجتمع الدولي إلى صوابه ويتوقف عن دعم "الجلاد" بدلًا من اتهام "الضحية".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن التاريخ سيشهد بوضوح أن "القاهرة" هى من وقفت بجانب القضية الفلسطينية، وهى من كسرت الصمت الدولي وكشفت المعايير المزدوجة في وقت تخلى الجميع عن 2.5 مليون من الأبرياء، وأنها من دافعت عن حقوق هؤلاء في وطنهم وسعت بالطرق إلى إدخال المساعدات إليهم، وتحملت كمًا هائلًا من الضغوطات الدولية والإشاعات عن تخليها عن الشعب الفلسطيني التي روج لها القريب قبل البعيد، مؤكدًا أن هذا هو قدر مصر كشقيق أكبر وكدولة كانت ولا تزال دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط وفاعلة على المستوى الدولي.