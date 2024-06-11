الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادية النواب: كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر الأردن أكدت تبنى مصر القضية الفلسطينية

عمرو القطامي
عمرو القطامي

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي، في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بقطاع غزة.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس تعكس التزام مصر الدائم بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، وتعكس الروح الإنسانية العميقة للقيادة السياسية وضرورة التحرك السريع والفعال من قِبل المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها.

وأشاد القطامي بتأكيد السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يعنى التزام مصر الدائم بالسلام والأمن في الشرق الأوسط وحرصها على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها، مطالبًا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد داعم للقضية الفلسطينية.

وشدد القطامى على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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نائب: رسائل السيسى فى مؤتمر الاستجابة لغزة كاشفة لواقع مرير

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"وكالة وفا": الرئيس السيسى شدد على مواقف بلاده الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية

وأشاد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي جاءت بكلمة الرئيس السيسى في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، مؤكدًا أنها كاشفة لواقع مرير، وجاءت في إطار الدور الوطنى الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 برفض الاحتلال ورفض الانتقام والترويع ورفض استخدام التجويع كسلاح ضد مدنيين عزل، مع السماح بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، بأن الضمير الإنساني شيع إلى مثواه الأخير، وأن كلمات الرئيس وضحت بأن أفعال إسرائيل وحصار غزة هو وضع مخجل للضمير الإنساني، وهو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين من قِبل دول العالم، في الصمت الفاضح على جرائم آلة الاحتلال الإسرائيلي التي تحصد الأرواح.

ولفت عضو الشيوخ بأن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة هو نداء أخير للإنسانية التى تغط في سبات ونوم عميق، عن هجمات بربرية وعنصرية لم يشهدها العالم حتى في عصور الظلام والصراعات والنزاعات التاريخية الكبري.

وتابع عبدالعزيز أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكافة السبل والطرق الإنسانية والتفاوضية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة منذ قرابة قرن من الزمان.

النائب عمرو القطامي الشئون الاقتصادية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسانية المجتمع الدولي

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