بلينكن: حزمة مساعدات إنسانية بـ 404 ملايين دولار للفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات إنسانية بـ 404 ملايين دولار للفلسطينيين.

⁧‫وحسب وكالة رويترز، قالت الولايات المتحدة إنها ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 404 ملايين دولار (317 مليون جنيه استرليني/ 376 مليون يورو) كمساعدات إنسانية لدعم المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والمنطقة، ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية، كما تقول إلى أكثر من 674 مليون دولار (529 مليون جنيه إسترليني/ 628 مليون يورو) خلال الأشهر الثمانية الماضية.

أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها: وباعتبارنا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، فإننا ندرك الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات؛ للوصول إلى المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، وندعو جميع الجهات المانحة إلى دعم العمليات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة والمنطقة.

ونحث الجهات المانحة الأخرى على المساهمة في الاستجابة الإنسانية في غزة والمنطقة، وزيادة الدعم للمتضررين من الصراع، والعمل معًا لإيجاد حلول دائمة للأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن تأييد مسئولي حماس لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هو "علامة أمل"، لكن قيادة الحركة في غزة بحاجة إلى التوقيع على الاتفاق.

وقال بلينكن، الموجود في إسرائيل في إطار جولته الإقليمية الثامنة منذ بدء الحرب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد التزامه بخطة وقف إطلاق النار التي حددتها الولايات المتحدة، على الرغم من عدم قبولها رسميًا من قبل الولايات المتحدة.

ولم يتلق الوسطاء القطريون والمصريون ردودا رسمية من حماس أو إسرائيل بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة، على الرغم من الاستعداد الواضح من الجانبين للقبول بالاتفاق.

وقال مسئول إسرائيلي إن الخطة الموضحة ستسمح لها بتحقيق أهدافها الحربية بما في ذلك "القضاء على قدرات حماس العسكرية والمدنية"، وقال سامي أبوزهري المسئول الكبير في حماس لرويترز، إن حماس مستعدة للتفاوض بشأن التفاصيل

قالت وزارة الصحة في غزة التي تقودها حركة حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 37164 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 84832 آخرين في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، أعلن أن إحدى الرهائن التي أنقذتها إسرائيل من الأسر في غزة في نهاية الأسبوع، نوعا أرغاماني، قد خرجت من المستشفى.