وزير خارجية باكستان: إسرائيل لم تلتزم بأى قرارات دولية وجرائمها مستمرة فى غزة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إننا نجتمع الآن في ظلال أبشع الجرائم المرتكبة منذ الحرب العالمية الثانية ومازالت مستمرة وهي عبارة عن تطهير والعمل العسكري في غزة قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وتم جرح أكثر من 148 ألف شخص، وأغلب هذه الأرقام هي من الأطفال والنساء.



وأضاف دار، اليوم، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجرائم ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق التجويع كأداة حربية لتطويع الطرف الآخر، كما تم منع وصول هذه المساعدات وتدمير البنية التحتية والمستشفيات، والمدارس بطريقة ممنهجة وحتى أماكن النزوح والخيم تم تدميرها.

وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بأي من قرارات الأمم المتحدة أو حتى محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن وحتى عبر الأصدقاء الإسرائيليين، فقد استمرت إسرائيل بالقيام بهذه الهجمات الشرسة والتجويع والنزوح القسري والتطهير ولم تلتزم بأي من هذه القرارات، وتم اتهامها أيضًا ورفضها لحل دولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم ضمن أراضيهم وتاريخهم المشروع كحل لهذه المعضلة.

وأكد أن باكستان تدين بقوة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ويقف الشعب الباكستاني بكل مناصرة مع الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات وفي هذه المحنة.

وتابع: نؤيد المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وتيسير عمليات وصول وتوزيع الدعم الإنساني في قطاع غزة، وحماية كل أطياف شعب فلسطين.