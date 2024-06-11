الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يلتقى شارل ميشيل على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأوروربي شارل ميشيل، بالبحر الميت على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا نيوز".

وشهد لقاء الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي تأكيد ومتانة ودعم العلاقات والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي، على أهمية تضافر كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة إلى قطاع غزة.

 

 

اكسترا نيوز مؤتمر الاستجابة الإنسانية غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروربي مصر

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