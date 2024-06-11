الثلاثاء 11 يونيو 2024
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إيمان عزالدين: "اختارى راجل صح ووشك هينور لوحده"

الإعلامية إيمان عزالدين
الإعلامية إيمان عزالدين

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن الكثير من السيدات والرجال أيضًا يتساءلون عن كيفية نضارة الوجه، وزيادة سُمك الشعر.

وأضاف "فرج"، خلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه معجب بتوعية الكثير من النساء بالمسميات الصحيحة الخاصة بالعناية بالبشرة.

وأشار إلى أن "البرايتنس" أو تفتيح البشرة، أصبحت لها منتجات فعالة جدًا في هذا الموضوع، والتي تحتوي على مواد "سكين بوسترز" ومواد مثل "الكهرمان".

ونصح الفتيات بسن الـ16 عامًا، بضرورة تجنب استخدام الفيلر والبوتوكس، مؤكدًا أن هناك منتجات خاصة تساهم في عمل "سكين بوستر" بسعر مخفض للغاية.

من جانبها علقت الإعلامية إيمان عزالدين، على سؤال إحدى المتابعات عن كيفية تحسين البشرة "اختاري راجل صح ووشك هينور لوحده".

إيمان عز الدين الستات ما يعرفوش يكدبوا سي بي سي البرايتنس البوتوكس الفيلر والبوتوكس الاعلامية ايمان عز الدين

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