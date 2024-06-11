روبرت ليفاندوفسكى يغيب عن مباراة بولندا الأولى فى يورو 2024

أكدت تقارير صحفية، أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، سيغيب عن مباراة منتخب بلاده بولندا الأولى أمام هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتنطلق بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 يوم الجمعة 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا منها بولندا الذي يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا، النمسا، هولندا.

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا وديًا والتي انتهت بفوز بولندا بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه تأكد غياب ليفاندوفسكي عن الجولة الأولى التي تشهد مباراة منتخب بلاده بولندا ضد هولندا، بسبب الإصابة، حيث عانى من تمزق في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليمنى.

وأوضح التقرير أن الأمر ليس خطيرًا للغاية لكنه كفيل بإبعاده عن المباراة في الجولة الأولى لبطولته الأوروبية الرابعة، في الوقت الذي يثق خلاله المنتخب البولندي من أن المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا سيكون قادرًا على خوض المباراتين التاليتين ضد النمسا يوم الجمعة 21 وفرنسا يوم الثلاثاء 25 يونيو.

وقال ياتسيك جاروسزيفسكي، طبيب المنتخب البولندي: "نحن نبذل كل ما في وسعنا حتى يتمكن من خوض المباراة الثانية".

وبعد المباراة أمام تركيا، وقبل إجراء الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء، استبعد ميشال بروبيرز، المدرب البولندي، تعرضه لإصابة خطيرة: "لديه إصابة بسيطة. نأمل ألا تكون هناك مشاكل".

ليفاندوفسكي ليس الوحيد في مستشفى منتخب بولندا، حيث عانى باول دافيدوفيتش من شد عضلي في عضلات الفخذ الرباعية، بينما يعاني كارول سويديرسكي من التواء في مفصل الكاحل بدرجة بسيطة. وأشار الطبيب جاسيك جاروسزيفسكي إلى أن "كليهما يجب أن يعود إلى التدريب الكامل في غضون ثلاثة أو أربعة أيام"، الأمر الذي يترك مصيرهما في الهواء بشأن ما إذا كان بإمكانهما الوصول إلى لياقتهما الكاملة في المباراة الأولى يوم الأحد ضد هولندا.