رئيس هيئة النيابة يكرم موظفى وحدة التفتيش الإدارى (صور)

كرم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، موظفي وحدة التفتيش الإداري من المفتشين والإداريين.

وأهدى درع النيابة التذكاري لكل من المفتشين الإداريين: حنان عبيد محمد - مدير عام التفتيش الإداري، وأماني كوكب إبراهيم- مدير عام التفتيش الإداري بالقاهرة، وهويدا محمد إبراهيم- مدير عام التفتيش الإداري بالوجه البحري، وماري نبيه أندراوس - مدير إدارة التفتيش الإداري بالوجه القبلي، وأميرة محمد شاكر، وناصر إبراهيم عبدالرحمن، ووائل صابر إمام، ومؤمن محمود صبري، وعادل محمد عبداللطيف، وإبراهيم سالم علي، ومحمد إبراهيم أمين عبداللطيف، وعلاء عبدالصمد محمد.

كما قام بتكريم كل من: المفتشين الإداريين بالقاهرة وهم: نسمة محمود البليدي، محمد سعد مصطفى، أماني عبدالمولى، شعبان مجاهد، الدكتور نزيه محمد علي، هبة سيد علي، شريهان نبيل، حسام الدين عبدالحميد، خالد حافظ الكرداسي، إسلام سيد سليم، أحمد إبراهيم توفيق، نوران أحمد أحمد، أحمد عزت منصور.

والمفتشين الإداريين بالوجه القبلي وهم: حاتم عبدالحافظ السيد، محمود كامل محمد عبدالوهاب، المفتشين الإداريين بالوجه البحري وهم: أمل مختار عبدالرازق، طارق ناجي الشحات، مصطفى أبوالعينين أحمد، أحمد فتحي خطاب، محمود لطفي القصاص، السيد إبراهيم حموده الشبراوي، رزق محمد السيد، يارا غريب إبراهيم، سوزان رمزي محمد، دعاء فتحي محمد، محمود صلاح أبوالنجا، سماح السيد حسانين، محمد شوقي سيد، بهاء عبدالستار إبراهيم، نشوى علي أحمد عباس.

كما تفضل بتكريم السيدات وموظفي وحدة التفتيش الإداري بالقاهرة وهم: شيماء فتحي أحمد، ومرفت شوقي غالي، ومحمود سعد صديق، ومروة عبدالله أحمد، وأحمد إسماعيل عواد.

ووجهَت المستشارة دينا عبدالغني- مدير وحدة التفتيش الإداري، الشكر إلى المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة؛ لتكريمه أعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالوحدة، وأكدت أن ما حققته الوحدة من إنجاز ملموس جاء نتيجة للدعم والتوجيه المستمر من المستشار الجليل حافظ عباس- رئيس الهيئة، معبرةً عن خالص شكرها للسيدات والسادة المفتشين، وموظفي الوحدة العاملين بها على ما بذلوه من جهد على مدار عام كامل، وقدمت سيادتها، درع وحدة التفتيش الإداري، وهدية تذكارية للمستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة.

من جانبه حرص المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على توجيه الشكر لكافة المفتشين الإداريين ولموظفي الجهاز الإداري بالوحدة على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل خلال العام الماضي لمتابعة انتظام العمل بالجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الوحدة، وحَثَّ سيادته الحضور على استمرار العمل المتميز بذات المنوال؛ بما يسهم في تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالي والإداري.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير.