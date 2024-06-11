نجيب ميقاتى: لبنان تضررت كثيرًا من العدوان الإسرائيلى

ألقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال فعاليات مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عُقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

بدأ ميقاتي كلمته موجهًا التحية للملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام أنطونيو جوتيريش، وأعرب عن التضامن مع أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

تداعيات حرب غزة على لبنان

أشار إلى الواقع الذي يشهده لبنان جراء الأحداث، مع التأكيد على تضرره جراء العدوان الإسرائيلي، وأكد ضرورة تدخل دول العالم لوقف العدوان بعد سنوات من تجاهل حقوق الفلسطينيين، ورحب بقرار مجلس الأمن الأخير كخطوة أولى نحو الاستقرار ودعم السلام في المنطقة.

وأعلن استعداد لبنان لمساعدة مصابي غزة، خاصة الأطفال، وتقديم الدعم الطبي والإنساني للمتضررين، إلى جانب تسهيل عبور الجرحى لتلقي العلاج وعودتهم إلى بلادهم.

كما أعرب عن قلقه إزاء الأضرار الهائلة في لبنان بسبب العدوان المستمر، ودعا إلى دعم البلاد في عمليات الإعمار والتعافي.

وفي الختام، أكد أهمية تضامن العرب ودعمهم المستمر للبنان في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن لبنان سيبقى رمزًا للجميع مهما كانت التحديات التي يواجهها.