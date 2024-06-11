الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكالة الأنباء الفرنسية: العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوى المفقودة

نائب رئيس ملاوي
نائب رئيس ملاوي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصدر عسكري، بأنه تم العثور على حطام طائرة نائب رئيس ملاوي ساولوس كلاوس تشيليما المفقودة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وأعلن رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، في وقت سابق، عن أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي أقلت نائبه ساولوس كلاوس تشيليما، واختفت الإثنين، لقوا حتفهم.

وكانت حكومة مالاوي قد أعلنت، الإثنين، عن أن طائرة عسكرية كانت تقل تشيليما فُقدت بعد اختفائها عن الرادار.

وكانت الطائرة التي أقلعت بعد التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش)، تقل تشيليما البالغ من العمر 51 عامًا، و9 آخرين.

اكسترا نيوز حطام طائرة ملاوي نائب رئيس

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