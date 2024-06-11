الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار برتلماوس الرسول

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار برتلماوس الرسول، الذي وُلد في الجليل وهو من الرسل الاثني عشر. ومعظم الشرّاح يقولون إنّه نثنائيل الذي كان تلميذ يوحنّا المعمدان وأضحى تلميذ المسيح.

بعد القيامة، انطلق برتلماوس يبشّر في آسية الصغرى وأرمينيا والهند. مضى إلى بلاد فارس ثمّ عاد إلى أرمينيا حيث ردّ الكثيرين إلى الإيمان المسيحيّ. حنق عليه الوثنيّون وأمسكوه وجلدوه جلدًا عنيفًا وهو صابر يشكر اللّه. سلخوا جلده كلّه وأخيرًا قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة سنة 71. دفنَ المؤمنون جسده وصار قبره مزارًا يؤمّونه تبرّكًا وطلبًا للنعم. نُقلت رفاته إلى صقليّة حيث بُنيت كنيسة على اسمه وُضعت فيها ذخائره.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يخبرنا يوحنّا الإنجيلي أنّه عندما "رأَى يسوعُ نَتَنائيلَ آتِيًا نَحَوه فقالَ فيه: هُوَذا إِسرائيليٌّ خالِصٌ لا غِشَّ فيه". هذا المديح يذكّرنا بنصّ المزمور القائل: "طوبى لِمَن... ليس في روحِه خِداع"، وأثار هذا الأمر فضوليّة نَتَنائيل الذي أجاب بدهشة: "مِن أَينَ تَعرِفُني؟". لم يكن جواب المسيح قابلاً للفهم بسرعة حيث قال: "قبلَ أَن يَدعوَكَ فيلِبُّس وأَنتَ تَحتَ التِّينَة، رأَيتُك". نحن لا ندري ما حصل تحت التينة. لكن من الواضح أنّ هذه اللحظة كانت حاسمة في حياة نَتَنائيل. لقد تأثّر نَتَنائيل في أعماق قلبه بكلام المسيح، وشعر بأنّه يُفهَم وبأنّه قد فَهِم: هذا الرجل يعرف كلّ شيء عنّي. إنّه يعلم ويعرف طريق الحياة وأستطيع حقًّا أن أثق بهذا الرجل. وهكذا أجاب بإيمان واضح وجميل قائلاً: "راِّبي، أَنتَ ابنُ الله، أَنتَ مَلِكُ إِسرائيل".

في هذا الاعتراف، ظهرت أوّل خطوة مهمّة في طريق الانضمام إلى المسيح لقد سلّطت كلمات نَتَنائيل الضوء على الجانب المكمّل لهويّة المسيح: لقد عرّفت عنه بعلاقته المميّزة مع الله الآب والذي هو ابنه الوحيد، كما عرّفت عنه بعلاقته بشعب إسرائيل إذ أعلنت أنّه الملك وهو صفة خاصّة بالمسيح المنتظر. يجب علينا ألاّ نغفل أيّ من هاتين الصفتين، لأنّه لو أعلنّا فقط الصفة السماويّة للرّب يسوع، نكون قد خاطرنا بكلام عن "كائن" أثيري متغيّر. وبالعكس، إذا لم نعترف إلاّ بوجوده الملموس في التاريخ، ننتهي عندها بإغفال البعد الإلهي الذي يتحلّى به بالتحديد.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الشهيدين ألكسنذروس وأنطونينة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية يولاندا من بولندا راهبة

"المارونية" تحتفل بذكرى مار برنابا أحد الاثنين والسبعين رسول

زي النهاردة.. بناء أول كنيسة لمارجرجس ببلدتي برما وبئر ماء بالواحات

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى تيموثاوس أسقف بروسة

أشهر قديسي العصر الحديث.. مَن هو الأنبا إبرام؟

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسة روزا فرانشيسكا

في ذكراه الـ110.. تدشين كنيسة القديس الأنبا أبرآم بالفيوم (صور)

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

"أحمد السنان".. باحث ماجستير في الجغرافيا يحترف مهنة الرفايع لأكل العيش بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

"شغلت دماغى".. مستريح القليوبية يكشف تفاصيل استيلائه على 7.5 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة