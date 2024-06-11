الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

يبحث طلاب الثانوية العامة عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة

النحو بواقع 20 درجة 

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات

بلاغة بواقع 6 درجات 

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات لسؤال القراءة

6 درجات لأسئلة القصة 

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

4 مسارات و4 مواد.. متحدث وزارة التعليم يكشف ملامح نظام الثانوية الجديد

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2024

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث ستكون الأسئلة مستمدة من منهج الصف الثالث الثانوي العام، وأكدت الوزارة أن الامتحان سيشمل الفهم ونتائج التعلم، وسيكون متدرج الصعوبة.

يأتي امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي في شكل 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية.

 

اقرأ أيضا

توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد ظهور النتيجة

 

موعد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

 

وفقا لـ جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 ويوافق يوم 22 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر على مدار 3 ساعات وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

 

نصائح لـ امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

 

اقرأ التعليمات بعناية: تأكد من فهم ما تطلبه كل سؤال قبل البدء في الإجابة عليه.

وزع وقتك: خصص وقتًا لكل جزء من أجزاء الامتحان.

اكتب إجاباتك بوضوح: تأكد من أن إجاباتك واضحة وسهلة القراءة.

راجع إجاباتك: بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة راجع إجاباتك للتأكد من صحتها.

 

توزيع درجات امتحان اللغة العربية عدد اسئلة امتحان اللغة العربية موعد امتحان اللغة العربية جدول امتحان الثانوية العامة 2024 الصف الثالث الثانوي 2024

مواد متعلقة

رابط تحميل مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf بعد تعديلها لجميع المواد

علمي وأدبي.. رابط تحميل ورقة مفاهيم الصف الثالث الثانوي 2024 pdf

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 pdf بالاجابات

باقي 50 يوما.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 2024

موعد تسليم الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الثانوي وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة