يبحث طلاب الثانوية العامة عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة

النحو بواقع 20 درجة

أسئلة الأدب بواقع 6 درجات

بلاغة بواقع 6 درجات

14 درجة لسؤال التعبير.

8 درجات لسؤال القراءة

6 درجات لأسئلة القصة

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، حيث ستكون الأسئلة مستمدة من منهج الصف الثالث الثانوي العام، وأكدت الوزارة أن الامتحان سيشمل الفهم ونتائج التعلم، وسيكون متدرج الصعوبة.

يأتي امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي في شكل 55 سؤالا منها 4 أسئلة مقالية وفى مادة الأجنبية الأولى، 37 سؤالا منها 3 أسئلة مقالية.

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موعد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

وفقا لـ جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 ويوافق يوم 22 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر على مدار 3 ساعات وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

نصائح لـ امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

اقرأ التعليمات بعناية: تأكد من فهم ما تطلبه كل سؤال قبل البدء في الإجابة عليه.

وزع وقتك: خصص وقتًا لكل جزء من أجزاء الامتحان.

اكتب إجاباتك بوضوح: تأكد من أن إجاباتك واضحة وسهلة القراءة.

راجع إجاباتك: بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة راجع إجاباتك للتأكد من صحتها.