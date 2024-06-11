الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الهولندية: خصصنا 20 مليون يورو لإعادة الإعمار فى غزة

وزيرة الخارجية الهولندية
وزيرة الخارجية الهولندية

قالت وزيرة الخارجية الهولندية، اليوم الثلاثاء، إن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة فاقت كل التوقعات، ما يدعونا إلى التزام أكبر بالقرارات الأممية ومحكمة العدل الدولية.

وأكدت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قررت زيادة الدعم المالي إلى 13 مليون يورو، وتخصيص 20 مليون يورو لعمليات إعادة الإعمار في القطاع.

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في غزة، أدان نائب رئيس الوزراء الباكستاني الجرائم التي شهدها القطاع، معتبرًا أنها من بين أبشع الجرائم منذ الحرب العالمية الثانية.

انتهاكات صارخة في غزة

وأشار إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مثل استخدام التجويع وتدمير البنية التحتية. كما أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في الضفة الغربية ووقف كافة الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيرة إلى أهمية وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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